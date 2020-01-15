İran yaptırımları bizi de etkiler

İran’ın Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin ardından yeniden ivme kazanan İran-ABD gerilimi sonrasında Amerika Maliye Bakanlığı’nın demir, çelik, bakır, alüminyum şirketleri ile madencilik alanında faaliyet gösteren şirketler ağırlıklı olarak yer bulduğu yeni bir yaptırım listesi açıklaması Türkiye-İran dış ticaretini de etkilemeye aday.

Türkiye, doğusunda bulunan komşu ülkeye 2017’de 3,259 milyar dolar, 2018’de 2,393 milyar dolar, 2019’da 2,306 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirirken üç yıldaki ihracat kaybı % 54’e ulaştı. İran’a uygulanan ambargo ve büyüyen ekonomik kriz, ticaret dışında son yıllarda artan turizm ilişkilerini de olumsuz etkileme potansiyeli taşıyor.

Birçok sektör kayba uğrayacak

Makine İmalat Sanayi Federasyonu (MAKFED) Başkanı Adnan Dalgakıran, İran’a uygulanan yaptırımların uzun süredir Türk ihracatçısına zarar verdiğini, gelecek dönemde de bunun artarak devam edeceğini söyledi. VOA Türkçe’ye değerlendirmelerde bulunan Dalgakıran, ‘‘İran’a yaptığımız ihracatta uzun süredir sıkıntı yaşıyoruz. İran’ın ‘gözaltında’ olması nedeniyle makine sektöründe potansiyelimizin çok altında ihracat gerçekleştirebiliyoruz. Pek çok ürün İran’a nükleer program yaptırımı nedeniyle zaten satılamıyordu. Bu yeni yaptırımla yalnız bizim sektör değil birçok sektör kayba uğrayacak” dedi.