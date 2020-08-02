İrlanda'da Müslümanlar bayram namazını dev stadyumda kıldı

İrlanda'nın başkenti Dublin'de yaklaşık 200 Müslüman Kurban bayram namazını 82 bin kişilik ülkenin en büyük stadyumu olan Croke Park'ının çimlerinde kıldı.

Covid-19 salgını sebebiyle sosyal mesafeye dikkat edilen namaz, Croke Park'ta yapılan ilk İslami ibadet olarak da kayıtlara geçti.

İrlanda Futbolu Federasyonu (GAA) Başkanı John Horan, Covid-19 salgını sebebiyle bu sene çok farklı bir dönem geçirdiklerini ve bu sebeple de ülkede az sayıda bulunan Müslümanlara statta cemaatle namaz kılmalarına izin verildiğini açıkladı.

Horan, "Normalde Croke Park'da spor etkinlikleri yapılır. Ancak bu sene durum biraz farklı. Müslümanları Croke Park'ta ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. Kurban Bayramı, İslam takviminin en önemli günlerinden bir tanesi." diye konuştu.

Söz konusu bayram namazını tertipleyen ve İrlandalı yetkililerden izin alan Doktor Umar Al Qadri, Almanya'da Ikea mağazası otoparkında koronavirüs sebebiyle Müslümanların sosyal mesafe bırakarak namaz kıldıklarını gördüğünü ve bu bu olayın kendisine esin kaynağı olduğunu söyledi.

Al Qadri, GAA'in tarihini bildiğini ve Müslümanların stadyumda namaz kılarak "hem İslam hem de İrlandalı kimliklerini bir arada hissettliklerini" ifade etti.

Yaklaşık 5 milyon nüfusa sahip İrlanda'da nüfusun yaklaşık yüzde 85'i Hristiyan inancına sahip. Ülkedeki Müslümanların nüfusa oranıysa yüzde 1.3 civarında.