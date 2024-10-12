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12 EKİM 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

İrlanda: İsrail, UNIFIL'i yanlışlıkla değil doğrudan hedef aldı

12 Ekim 2024, Cumartesi 12:25
İrlanda Genelkurmay Başkanı Sean Clancy, İsrail'in Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne yönelik saldırısının yanlışlık olduğuna inanmadığını belirterek, "Askeri bir bakış açısıyla bu, kazayla yaşanan değil doğrudan bir eylemdir." dedi.

Clancy, İsrail'in UNIFIL pozisyonlarına yönelik saldırısı ve UNIFIL'de görev yapan İrlandalı askerlerin durumlarına ilişkin İrlanda kamu yayıncısı RTE'ye konuştu.

İsrail'in Hizbullah hedeflerine yönelik atışları sırasında kasıtsız olarak UNIFIL pozisyonlarını vurduğu iddiaları sorulan Clancy, "Bu şartlar altında buna inanmıyorum." dedi.

Tank atışının isabet ettiği UNIFIL gözlem kulesinin küçük bir hedef olduğunu belirten Clancy, "Küçük bir hedef olan gözetleme kulesini tankla vurmak için kasten hedef almak, doğrudan atış yapmak gerekir. Askeri bir bakış açısıyla bu, kazayla yaşanan bir eylem değil doğrudan bir eylemdir." değerlendirmesini yaptı.

Clancy, İsrail'in UNIFIL pozisyonlarına saldırmasının altında yatan stratejik hedefin ise belli olmadığını dile getirerek, "Bu çok açık ve felaket bir ihlal. Eylemleri pervasızca ve bu yaşananlardan dolayı hesap sorulması gerekiyor. Ne şartta olursa olsun BM Barış Gücüne saldırmak hoş görülemez." ifadelerini kullandı.

UNIFIL ve İrlandalı askerlerin Lübnan'da bulunmasının yaşananları kayıt altına almak ve sorumlulara hesap sormak açısından önemli olduğuna da işaret eden Clancy, Gazze'de bunun eksik olduğuna dikkati çekti.

Clancy, UNIFIL kapsamında Lübnan'da bulunan İrlandalı askerlerin durumlarının iyi olduğunu da bildirdi.

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İrlanda Başbakanı: Asla kabul edilemez

İrlanda Başbakanı Simon Harris, İsrail'in Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait bir gözlem kulesini hedef almasına tepki göstererek, "Barış gücünü hedef almak asla kabul edilemez ve hoş görülemez." ifadesini kullandı.

Harris, yaptığı yazılı açıklamada, UNIFIL askerlerine yönelik saldırıda yaralanan personelle dayanışma içinde olduklarını bildirdi.

 

Bölgede UNIFIL kapsamında görev yapan İrlandalı askerlerin zarar görmediğini kaydeden Harris, "Barış gücünü hedef almak asla kabul edilemez ve hoş görülemez. Barış gücü askerlerinin giydiği mavi başlıklar kutsal olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Barış gücü askerlerinin uluslararası toplum adına en zorlu bölgelerde görev yaptığına dikkati çeken Harris, "Onlar muharip birlikler değil. Görevlerine her zaman saygı duyulmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

Harris, UNIFIL'de görev yapan İrlanda askerlerinin durumu hakkında sık sık bilgilendirildiğini belirterek, "Tekrar tüm tarafları, BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararını uygulayabilecek, İsrail'deki ve Lübnan'daki siviller için güvenliği sağlayabilecek şekilde acil ateşkes yapmaya çağırıyorum." ifadesine yer verdi.

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin de X'ten yaptığı açıklamada şunları belirtti:

"İsrail ordusunun Lübnan'daki UNIFIL pozisyonlarını hedef alması ve atış yapmasını güçlü şekilde kınıyorum. Barış güçlerini yaralamak ve onları tehlikeye atmak kınanmayı hak eden, kabul edilemez bir durumdur. İsrail'in bu askerleri koruma yükümlülüğü vardır ve yaptığı eylemler uluslararası insancıl hukuku ihlal etmektedir. Bu eylemlerin hesabının sorulması gerekir. İrlanda askerleri olaydan etkilenmedi. Hepsi güvende."

BMGK'nin 1701 sayılı kararı

BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'ın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Ancak Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri ve İsrail ile sınır olarak belirlenen Mavi Hat arasındaki neredeyse tüm bölgeler 2000 yılından bu yana Hizbullah'ın güçlü askeri nüfuzu altında.

 

 

AA

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