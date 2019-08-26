'İslâm dünyası ilme dayalı yeni bir uyanış içinde'

Suriyeli alim ve mutasavvıf Şeyh el-Yakubi, İslam dünyasında yeni bir uyanış olduğuna dikkati çekerek, "İlme dayalı yeni bir uyanışa şahit oluyoruz." dedi.

"15 dakikalık bir konuşmadan sonra Müslüman olmaya karar verdi"

Yakubi, Batı ülkelerine göç etmiş ve çocukları orada büyümüş Müslümanların çoğunun İslam dinindeki doğru ile yanlışı bilmediğini, özellikle pek çok kanaldan İslam dini hakkında gelen yanlış bilgilerin bazen sapmaya, aşırılık, ifrat ve tefrite yol açtığı yorumunu yaptı.

Yakubi, ABD'de yaşadığı bir olayı şöyle anlattı:

"Her hutbeden sonra mutlaka İslam'a giren bir ya da daha fazla kişi olur. Kaliforniya'daki Cuma konuşmalarından birinde Amerikalı bir kadın benimle konuşmak istedi. Hristiyanlık hakkında konuştuk ve kadının Hristiyanlığın doğru din olmadığı konusunda şüphesi yoktu. Eşitlik, Allah, kalbin halleri vs konularda da sohbet ettik ve 15 dakikalık bir konuşmadan sonra Müslüman olmaya karar verdi. Bu bir örnek. Böyle çok fazla örnek var. Amerika'da çok kişi İslam'ı seçti."

Yakubi, her şeye rağmen İslam dünyasında yeni bir uyanış olduğuna dikkati çekerek, "1980'li yıllarda başlayan uyanış, öfkeye dayalı, iyi bir sonuç verme imkanı bulunmayan, kontrolsüz tepkiyi doğuran sahte bir uyanış idi. Bu uyanışın devrime, öfkeye ve hamasete dayalı olduğunu gördük ve bu bizi terör örgütü DEAŞ ve El-Kaide'ye götürdü. Şimdi ise biz, ilme dayalı yeni bir uyanışa şahit oluyoruz." diye konuştu.

"Suriye'de çözüm yeni seçim ve aşamalı rejim değişikliğidir"

Suriye'de yaşananlara dair de görüşlerini dile getiren Yakubi, "Durum çok vahim. Öncelikle Suriye halkına dua ediyoruz. Şüphesiz çatışmaların durmasını talep ediyoruz. Çatışmalar durmalı, kan akıtılması hiçbir dinde caiz değildir." şeklinde konuştu.

Yakubi, uluslararası büyük güçlere çatışmaları durdurma, sivilleri koruma ve Suriye'deki krize siyasi çözüm bulmaları çağrısında bulunarak, şöyle konuştu:

"Gördüğümüz gibi askeri çözümler daha fazla kurban verilmesine neden oluyor. Bu nedenle mutlaka çatışmaları durdurup mültecilerin güvenli bir şekilde ülkelerine dönmesiyle Suriye halkına emniyet ve güvenliği sağlayacak çözüm bulmalıyız. Tüm Suriyeliler evlerine dönmek istiyor ancak bombardıman altında mı veya rejim tarafından hapisle tehdit edilirken mi dönsünler? Bu mümkün değil. Bu çözüm, yeni seçimi ve belki de aşamalı bir rejim değişikliğini kapsamalı. Ancak bu şekilde Suriye'yi terk eden milyonlarca kişi ülkeye dönebilecek güveni kazanır."