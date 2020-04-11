İspanya'da can kaybı düşmeye devam ediyor

İspanya'da Kovid-19 salgınında can kaybı son 24 saatte 510 artışla 16 bin 353'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 ile ilgili bilgileri güncelledi.

Buna göre, Kovid-19 nedeniyle dün 605 olan günlük ölüm sayısı, bugün 510'a geriledi.

Ülkede Kovid-19 hastalarındaki günlük ölüm sayılarında 23 Mart'tan bu yana en düşük artış kaydedildi. Salgında ölenlerin toplam sayısı ise bugün itibariyle 16 bin 353'e ulaştı.

Virüsten kaynaklanan ölüm sayılarındaki artış 23 Mart'ta 462, 24 Mart'ta 514, 25 Mart'ta 738, 26 Mart'ta 655, 27 Mart'ta 769, 28 Mart'ta 832, 29 Mart'ta 838, 30 Mart'ta 812, 31 Mart'ta 849, 1 Nisan'da 864, 2 Nisan'da 950, 3 Nisan'da 932, 4 Nisan'da 809, 5 Nisan'da 674, 6 Nisan'da 637, 7 Nisan'da 743, 8 Nisan'da 757, 9 Nisan'da 683, 10 Nisan'da 605 olarak açıklanmıştı.

Diğer yandan vaka sayısı ise 4 bin 830 artışla 161 bin 852 oldu.

Ayrıca Kovid-19 hastalarından taburcu olanların toplam sayısının 3 bin 441 artışla 59 bin 109'a çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Virüsten en fazla etkilenen Madrid özerk yönetiminde ölü sayısı 112 artışla 6 bin 84'e çıktı.

Kentte vaka sayısı da 1066 artarak 45 bin 849 oldu.

Madrid'in ardından İspanya'da Kovid-19 nedeniyle en fazla ölümün görüldüğü Katalonya özerk yönetiminde ölü sayısının da 3 bin 331 olduğu belirtildi.