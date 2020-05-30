İspanya'da koronavirüs nedeniyle 4 ölüm daha

İspanya Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısını düne göre 4 artırarak 27 bin 125 olarak açıkladı.

İspanya, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi. Kovid-19'la ilgili geçmiş verileri revize etmeyi sürdüren ve ölü sayısını haftalık veren Sağlık Bakanlığı, son bir haftada 43 kişinin salgından öldüğünü duyurdu. Açıklamada, PCR testlerine göre son 24 saatte yeni vaka sayısının 271 olduğu, toplam sayının 239 bin 228'e yükseldiği bilgisi verildi. Kovid-19'un en fazla görüldüğü Madrid'de 95, Katalonya'da 88 yeni vaka tespit edildiği kaydedildi. İspanya'da özerk yönetim hükümetlerinin açıkladığı daha yüksek vaka ve ölü sayıları, Sağlık Bakanlığının verileriyle örtüşmüyor. AA

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