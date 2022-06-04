İsrail 4 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldı

İsrail güçlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi açıklarında 4 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldığı bildirildi.

Gazze'deki Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş, Filistinli balıkçıların bu sabah Gazze kıyısı yakınlarında İsrail'in izin verdiği sınırlar içinde avlandığını aktardı. İsrail güçlerinin tekneyi plastik mermiyle hedef alarak, 4 balıkçıyı gözaltına aldığını kaydeden Ayaş, balıkçıların Usdud Limanı'na götürüldüğünü söyledi. Ayaş, İsrail donanmasının bu sabah erken saatlerde iki balıkçıyı daha gözaltına aldığını ve daha sonra serbest bıraktığını dile getirdi.

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