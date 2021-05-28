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28 MAYIS 2021 CUMA - YIL: 52

İsrail askerleri 7 Filistinliyi yaraladı

28 Mayıs 2021, Cuma 19:10
İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı'nı protesto eden Filistinlilere müdahalesinde 7 kişi yaralandı, çok sayıda kişi göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria’nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen gösteriye müdahalesinde 2 kişinin gerçek, 3 kişinin plastik mermiyle, 2 Filistinlinin de müdahale sırasında düşerek yaralandığı belirtildi.

Açıklamada çok sayıda Filistinlinin de İsrail askerlerinin kullandığı göz yaşartıcı gaz nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdiği kaydedildi.

Öte yandan görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Filistinliler ayrıca Kalkiliya kentine bağlı Kefr Kaddum ile Beyt Decin beldeleri başta olmak üzere Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde, İsrail'in Batı Şeria'da inşa ettiği yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile gerçek ve plastik mermi kullandığını, Filistinlilerin ise askerlere taş atarak karşılık verdiğini kaydetti.

AA

Etiketler: İsrail askeri, Filistinli, yaralı
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