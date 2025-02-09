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İsrail ateşkese rağmen Lübnan'da da öldürmeye devam ediyor

09 Şubat 2025, Pazar 16:34
İsrail ordusu, Lübnan ile ateşkese rağmen Suriye sınırı yakınlarında Baalbek ilçesine bağlı bir bölgeye hava saldırısı düzenledi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail'in Lübnan'ın doğusunda Suriye sınırı yakınlarında bulunan, Baalbek ilçesine bağlı Canta beldesinin eş-Şara bölgesine saldırı düzenlediğini bildirdi.

Silahlı insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda 6 kişinin öldüğü belirtilirken, 2 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te ateşkese varılmıştı. Bu ateşkes kapsamında İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyordu. Ancak İsrail, Lübnan ordusunun ülkenin güneyine "tam olarak yerleşmediğini" ileri sürerek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamalarına göre, ateşkesin sağlanmasının ardından İsrail ordusunun saldırılarında 75 kişi öldü, 267 kişi yaralandı.

Lübnan ordusu, Suriye sınırındaki ihlallere karşılık verileceğini açıkladı

Lübnan ordusu, Suriye sınırında yaşanacak ihlalere karşılık verileceğini duyurdu.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın direktifleri doğrultusunda, kuzey ve doğuda konuşlu birliklere Suriye topraklarından Lübnan'a açılacak ateşe karşılık verileceği bildirildi.

Lübnan'ın birçok bölgesinin topçu ve silahlı saldırılara maruz kaldığı ifade edilen açıklamada, bölgedeki birliklerin saldırılara uygun bir şekilde karşılık vereceği kaydedildi.

Suriye'den konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, dün Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı telefonla arayarak iki ülke arasındaki sınır güvenliğini görüşmüştü.

Görüşmede, Avn ve Şara'nın "Lübnan ve Suriye sınırının kontrol altına alınması ve sivillerin korunması için işbirliği yapılması" konusunda görüş birliğine vardığı açıklanmıştı.

Suriye resmi haber ajansı SANA, 6 Şubat'ta Lübnan sınırı yakınlarında, Humus iline bağlı Kusayr ilçesinin Haveyk köyü yakınlarında, kaçakçılık yapan kişilerle Suriye güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandığını, kaçakçıların gözaltına alınarak çok sayıda silaha el konulduğunu duyurmuştu.

AA

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