İsrail'den BAE'ye ilk üst düzey diplomatik ziyaret

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, resmi bir ziyaret kapsamında gelecek hafta Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gidecek.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Lapid'in BAE ziyaretinin 29-30 Haziran'da gerçekleştirileceğini duyurdu. Ziyarette Lapid'in İsrail'in Abu Dabi Büyükelçiliği ve Dubai Konsolosluğunun resmi açılışını da yapacağı bildirildi. Lapid, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde BAE ile İsrail arasında varılan ilişkileri normalleştirme anlaşmasından sonra Abu Dabi'yi ziyaret eden ilk İsrailli bakan olacak. Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail, 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı. İsrail'in eski Başbakanı Binyamin Netanyahu, daha önce BAE ve Bahreyn'e yapmayı planladığı resmi ziyaretleri çeşitli sebeplerle ertelemişti. Euronews Türkçe

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