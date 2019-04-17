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'İsrail'e destek verecek vaziyetteler!'

17 Nisan 2019, Çarşamba 20:29
Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Karadaği, bazı Arap liderlerin Filistin ve Kudüs gibi büyük davalara karşı geldiğini belirterek, "Arap liderlerin bir kısmı şu anda öyle bir durumda ki İsrail'e destek verecek vaziyetteler." dedi.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, Orta Doğu ve İslam dünyasında meydana gelen son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İslam dünyasının siyasi açıdan çok karanlık ve kötü bir süreçten geçtiğini belirten Karadaği, "İslam dini prensiplerine bağlı kalınmasında pek başarılı olunmadığı gibi Arap örf, adet ve geleneklerinin yaşatılmasında da sorunlar yaşanıyor. Elbette bu durum tüm İslam dünyası için geçerli değil ancak daha çok Arap ülkelerini kapsayan bir sorun." dedi.

Arap ülkelerin sorunlarla boğuşmasına rağmen halkın gelişme sürecinde olduğunu söyleyen Karadaği, "Müslümanlar arasında dikkatli bir şekilde hareket edip ayağa kalkan birçok insan var. Bu insanlar artık siyasi bir reform yapılmasını talep ediyor. Suriye ve Mısır'da ayaklanmalara büyük darbelerin vurulmasına ve birçok sorun yaşanmasına rağmen Müslümanlar boyun eğmedi ve ümitsiz de değiller." diye konuştu.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri şöyle devam etti:

"Arap Baharı ölmedi ve halen diri bir şekilde ayakta. Cezayir ve Sudan'da meydana gelen son gelişmeler, halkın iyiye doğru değişimlerin yaşanması için talepte bulunduğunu ve ayakta durabilecek gücünün olduğunu en iyi şekilde ispatlıyor."

Karadaği, Cezayir ve Sudan'daki halk hareketlerine ilişkin, "Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin bu konudaki duruşu gayet açık ve nettir. Herhangi bir kimsenin korkusu altına kalmadan gerçekleri bu dünyaya anlatmaktır. Bu yüzden halk hareketleri ve devrimlerinin yanındayız. Müslümanlar, diktatör siyasi düzenden demokratik bir sisteme geçmek istiyor ve biz de halkın taleplerinin arkasındayız." ifadelerini kullandı.

"Bazı Arap liderleri İsrail'e destek verecek vaziyette"

Karadaği, bazı Arap liderlerin İsrail ve ABD güdümünde siyonistlerin projelerini hayata geçirmek için hareket ettiği eleştirisinde bulundu.

İsim vermediği liderlerin bu kapsamda İslam ve Arap dünyasını karşılarına aldığına işaret eden Karadaği, "Filistin ve Kudüs gibi iki kişinin bile üzerinde tartışmaması gereken büyük davalara da karşı çıkıyorlar. Arap liderlerin bir kısmı şu anda öyle bir durumda ki İsrail'e destek verecek vaziyetteler. Ya da ABD'nin İsrail'in başkentini Kudüs olarak tanıması hususunda sessiz kalmayı tercih ediyorlar. Bazı Arap liderlerin bu sessizliği ABD'nin daha da ileriye gitmesine ve Golan Tepeleri'ni İsrail'in bir parçası olarak tanımasına yol açtı." dedi.

AA

Etiketler: karadaği
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  • HÜSEYİN İLHAN

    18.4.2019 11:12:30

    Sn.KARADAVİ sadece neseben arap olanlarmı bu ihanet ve dalalet içindeler.Böyle düşünüyorsanız hatalı,idrak ve görmede sağlıksız olduğunuzu ifade etmeliyim.Birde bize doğpru bak,idrak et diyorum.

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