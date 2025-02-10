İsrail, esirlere işkence yapmış

İsrail’in serbest bıraktığı Filistinli esirlerden 7’sinin sağlık durumlarının kötü olması dolayısıyla hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail tarafından serbest bırakılan 7 esirin, kötü sağlık koşulları nedeniyle Ramallah’ta hastanelere sevk edildiği belirtildi. Açıklamada, hastaneye kaldırılan esirlerin isimlerine yer verilmedi. Öte yandan Filistinli 42 esir Ramallah’a ulaştı. Hamas, İsrail hapishanelerinden serbest bırakılan Filistinli esirlerin sağlık durumlarının kötü olmasının, hapishanelerde trajik koşullarda yaşadıklarının göstergesi olduğunu belirtti. Hamas’ın sosyal paylaşım platformu Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi. Öldürme politikası Esirlerin sağlıklarının kötü olmasının, İsrail hükümetinin hapishanelerde Filistinli esirlere karşı yavaş öldürme politikası uygulamasının bir yansıması olarak değerlendirildiği açıklamada, “Dünya bugün, işgalcilerin esirlerine karşı direnişin insanî ve ahlakî muamelesi ile işgalcinin (İsrail’in) Filistinli esirlere uyguladığı baskıcı ve vahşî muamele arasındaki büyük farka tanıklık ediyor” denildi. İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara yönelik devam eden işkence, baskı, kötü muamele ve tıbbi ihmallere karşı uyarıda bulunulan açıklamada, “İsrail’e rağmen”, onlar serbest bırakılıncaya ve tüm hapishaneler boşaltılıncaya kadar hiçbir çabadan kaçınılmayacağı sözü tekrarlandı. AA

Okunma Sayısı: 313

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.