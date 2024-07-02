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2 TEMMUZ 2024 SALI - YIL: 55

İsrail Filistinli köyü 227. kez yıktı

02 Temmuz 2024, Salı 00:45
İsrail ordusu, ülkenin güneyindeki Necef (Negev) Çölü'nde Filistinli bedevilerin yaşadığı Arakib köyünü bir kez daha yıkarak çok sayıda kişiyi evsiz bıraktı.

Arakib'i Savunma Komitesi Üyesi Aziz et-Turi, yaptığı açıklamada, "İsrail makamları 227. kez Arakib köyünü yıktı. Her şeyi yıktılar, kelimenin tam anlamıyla suç işliyorlar." dedi.

İsrail güçlerinin en son 6 Haziran'da köyü yıktığına işaret eden Turi, "Bu yaşananlar, Arapların her şeyini yok etmek isteyen İsrail hükümetinin gerçek yüzünü gösteriyor." ifadesini kullandı.

Filistinli yetkili Turi, yaklaşık 22 Filistinli ailenin yaşadığı köyün defalarca yıkılmasına ilişkin, "Yaşadığımız müddetçe Arakib'den vazgeçmeyeceğiz." dedi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, sene başından bu yana 5. kez Arakib'deki Filistinli bedevilerin evleri yıktı.

İsrail ordusuna ait askeri araçlar ve buldozerler, köydeki Filistinlilerin kaldığı çadırları, ahşap ve plastikten yapılmış evleri yerle bir etti.

İsrail ordusu, ilk kez 27 Temmuz 2010'da yıktığı Arakib köyünü, 2021'de 14, 2022'de 15 ve 2023'te 11 kez yıkmıştı.

Köylüler her yıkım sonrası evlerini yeniden inşa ediyor

Köylüler, İsrail güçlerinin her yıkım işleminin ardından ahşap ve plastik malzemelerle evlerini yeniden inşa ederek direnişlerini sürdürüyor.

Necef bölgesindeki diğer köylerde olduğu gibi Arakib'e de elektrik ve su gibi zorunlu hizmetleri sunmayan İsrail, bölgede yaşayan Filistinlilerin arazi mülkiyetini de tanımıyor.

Filistin kaynaklarına göre, Tel Aviv yönetimi bugüne kadar 220 bin Filistinlinin yaşadığı 12 milyon dönümlük Necef (Negev) Çölü'nün 11 milyon dönümünü istimlak etti.

AA

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