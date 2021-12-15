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15 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

İsrail Filistinlilere ait 3 evi yıktı

15 Aralık 2021, Çarşamba 11:52
İsrail, inşaat ruhsatları olmadığı bahanesiyle işgal altındaki Doğu Kudüs’te Filistinlilere ait 3 evi yıktı.

Filistin’deki "Vadi Hilva Enformasyon Merkezi" adlı sivil toplum örgütünden yapılan açıklamaya göre, İsrail Kudüs Belediyesine bağlı iş makineleri, kentin orta kesimlerindeki Silvan ve Tur beldelerinde ve güneydeki Cebel el-Mukebbir’de Filistinlilere ait 3 evi yerle bir etti.

Yıkımın İsrail güçlerinin himayesinde gerçekleştiği belirtildi.

Silvan’daki evi yıkılan Mecdi Hillisi, Vadi Hilva Merkezi’ne yaptığı açıklamada, birçok kez başvurmasına rağmen İsrail makamlarının inşaat ruhsatı vermeyi reddettiğini söyledi.

Söz konusu açıklamada, yıkılan evlerde aralarında çocukların da bulunduğu onlarca Filistinlinin yaşadığı vurgulandı.

İnsan hakları kuruluşlarına göre Filistinliler, maliyetleri on binlerce dolara ulaşması nedeniyle Kudüs’te inşaat ruhsatı çıkarma konusunda oldukça büyük sıkıntılar yaşıyor.

Resmi Filistin Enformasyon Merkezi’nin verilerinde İsrail’in 1967 işgalinden bu yana Kudüs’te yıktığı ev sayısının bin 900’den fazla olduğu kaydediliyor.

AA

Etiketler: İsrail, Filistinli
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