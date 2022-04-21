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21 NİSAN 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

İsrail, Gazze Şeridi'nde bir bölgeye saldırdı

21 Nisan 2022, Perşembe 10:54
İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nde Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir bölgeyi hedef aldığı bildirildi.

İsrail savaş uçakları El-Kassam'a ait bir noktaya birkaç kez saldırı düzenledi.

Filistin Sağlık Bakanlığından söz konusu saldırının neden olabileceği kayıp ya da yaralanmalara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Saldırı, İsrail ordusunun çarşamba akşamı İsrail'in güneyindeki Sedirot kentine Gazze'den bir roket fırlatıldığı yönünde yapılan açıklamadan birkaç saat sonra gerçekleşti. Gazze'deki gruplardan da olayı üstlenen herhangi bir açıklama yapılmadı.

Başta Kudüs olmak üzere Mescid-i Aksa ve Batı Şeria'da ramazanın başından bu yana gerginlik sürerken, İsrailli aşırı sağcı grupların Mescid-i Aksa'ya girme girişimleri ve Eski Şehir bölgesinde gösteriler düzenleme ısrarları istikrarın daha da kötüye gitmesi endişesini artırıyor.

AA

Etiketler: İsrail, Gazze Şeridi, saldırı
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  • Gültekin

    21.4.2022 12:40:56

    İsrail devleti niçin saldırgan bir devlet olduğunu anlamakta zorluk çekiyoruz. Bu millet Allah'ın gönderdiği bütün Peygamberi tanımayıp, öldürdükleri için mi acaba Allah'ın bir cezasını mı çekiyorlar. Yahudilerin geçmiş tarihlerde, atalarının nasıl işkenceler çektiğini, yeni nesil Yahudiler bilmez, kendi elleriyle kendilerini ateşe atıyorlar. Saldırarak düşman sahibi olma yerine, güzel, iyi, ilişkilerle dost kazanmış olsalar, güven ve huzur içinde yaşarlar, acaba bunu hak etmiyorlar mı?

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