İsrail güçleri göstericilere müdahale etti: 13 yaralı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerinde, saldırı altındaki Gazze Şeridi’ne destek amacıyla düzenlenen gösterilere gerçek ve plastik mermilerle müdahalesinde 13 Filistinli yaralandı.

Filistinliler, Batı Şeria’nın Ramallah, Cenin, El Halil ve Beytullahim kentlerinin çevresindeki İsrail kontrol noktaları yakınlarında Gazze Şeridi’ne destek gösterileri düzenledi. İsrail askerleri, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermiyle müdahalede bulundu. Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin müdahalesinde 5 Filistinlinin gerçek mermi, 5 Filistinlinin de plastik mermi ile vurularak, 3 Filistinlin de darp başta olmak üzere çeşitli şekillerde yaralandığı belirtildi. AA

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