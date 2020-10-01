İsrail ile Lübnan ABD ara buluculuğunda müzakerelere başlıyor

Körfez ülkelerinin ardından Lübnan da Donald Trump yönetiminin ara buluculuğunda İsrail ile görüşme masasına oturacak.

Birleşmiş Milletler himayesinde gerçekleşecek dolaylı müzakerelerde, iki ülke arasındaki tartışmalı deniz sınırlarının belirlenmesi meselesi öncelikli olarak masaya yatırılacak.

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, ABD'nin ara buluculuğunda yapılacak görüşme için bir çerçeve anlaşmasına varıldığını teyit etti.

Berri, "Bu bir çerçeve anlaşması, nihai anlaşma değil." sözleriyle sürecin henüz başında olduklarını dile getirdi.

Diplomatik ilişkileri bulunmayan ve teknik olarak savaş halinde olan iki ülke arasında hem kara hem de deniz sınırı anlaşmazlığı bulunuyor.

Söz konusu alanda Lübnan'a ait enerji kaynakları da yer alıyor.

Müzakerelere İsrail adına Enerji Bakanı Yuval Steinitz başkanlık edecek. Steinitz, görüşmelerin başlayacağını geçen hafta duyurmuştu.

Görüşmeler iki ülke arasında 'Mavi Hat' olarak bilinen sınırdaki bir üste BM nezdinde yapılacak.

Bu hat aynı zamanda Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) tarafından izleniyor.

Müzakerelerin dolaylı olması hasebiyle tarafların askeri temsilcileri, mesajlarını BM vasıtasıyla diğer tarafa iletecek.

İran destekli Şii Hizbullah örgütünün Lübnan'ın İsrail ile masaya oturması konusuna nasıl bir yaklaşım sergileyeceği ise henüz bilinmiyor.