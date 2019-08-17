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17 AĞUSTOS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

İsrail’in eleştiriye tahammülü yok

17 Ağustos 2019, Cumartesi 20:24
ADALAH: “İsrail hükümetinin ABD Temsilciler Meclisi üyelerinin ülkeye girişini engellemesi, İsrail politikalarını eleştirmeye cesaret eden kişilere karşı tahammülsüzlüğün ne kadar derin olduğunu gözler önüne seriyor.”

'Gelebilseydi onun için koyun kesmeyi planlıyordum'

İsrail vatandaşı Filistinliler tarafından kurulan insan hakları örgütü Arap Azınlıkların Hakları İçin Hukuk Merkezi (ADALAH), İsrail’in ABD Temsilciler Meclisinin iki Müslüman üyesini ülkeye almama kararını “Tel Aviv yönetiminin eleştirenlere olan tahammülsüzlüğü” olarak nitelendirerek tepki gösterdi.

ADALAH’dan yapılan yazılı açıklamada, İsrail yönetiminin kendisini eleştirenleri ve Filistinlilerin haklarını savunanları, susturmak ve cezalandırmak istediği belirtildi. Bu amaca yönelik İsrail’in pek çok yasa çıkardığı ve farklı yöntemlere başvurduğu hatırlatılan açıklamada, şiddete bulaşmadan boykot yoluyla İsrail’i Filistinlilere haklarını vermesi için zorlamak isteyenlerin ülkeye alınmamasının bu yöntemlerden biri olduğu ifade edildi. Kudüs - aa 

Eleştirene engel

İsrail’in ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Rashida Tlaib ve Ilhan Omar’ın ülkeye (İsrail ve işgal altındaki Filistin) girişini yasaklama kararının da bu çerçevede alındığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “İsrail hükümetinin ABD Temsilciler Meclisi üyelerinin ülkeye girişini engellemesi, İsrail politikalarını eleştirmeye cesaret eden kişilere karşı tahammülsüzlüğün ne kadar derin olduğunu gözler önüne seriyor.” Açıklamada ayrıca “İsrail’i boykot edenlerin ülkeye alınmaması” yönündeki yasanın bir benzerinin ABD yönetimi tarafından da uygulanmaya başlandığına işaret edilerek, bu bağlamda Filistinlilerin haklarını savunma özgürlüğünün “yasa dışı” kılındığı ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşayan tanınmış aktivistlerin ABD’ye giriş vizesi almasının engellendiği dile getirildi. 

Ziyaretten vazgeçti

ADALAH’ın açıklamasında son olarak, İsrail yönetiminin ABD’li kongre üyelerine ve delegasyonlarına hür bir şekilde ülkeye giriş ve seyahat izni vermesi gerektiği vurgulandı. İsrail, önceki gün, ABD’li Müslüman Temsilciler Meclisi üyeleri Tlaib ve Omar’a ülkeye giriş yasağı getirmişti. Tlaib ise İsrail’in uyguladığı “baskıcı şartlar” dolayısıyla Batı Şeria’daki ailesini ziyarete gitmekten vazgeçtiğini açıklamıştı.

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