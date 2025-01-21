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22 OCAK 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 55

İsrail'in Genelkurmay Başkanı ile Güney Cephesi Komutanı istifa etti

21 Ocak 2025, Salı 22:59
İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Gazze'den 7 Ekim 2023'te düzenlenen saldırıdaki başarısızlığına işaret ederek 6 Mart'ta görevi bırakacağını açıkladı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, 7 Ekim 2023'te Gazze'den düzenlenen saldırılardaki "feci başarısızlığın sorumluluğunu her gün hissettiğini" belirterek 6 Mart'ta geçerli olacak şekilde görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İsrail basınındaki haberlere göre, Halevi, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'a istifasını sundu.

Halevi, istifa mektubunda Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'nın 7 Ekim 2023'te Gazze'den düzenlediği saldırı sırasında "kendi komutasındaki İsrail ordusunun vatandaşları koruma görevini yapamadığını, bu feci başarısızlığın sorumluluğunu ilk günden itibaren her gün hissettiğini" belirtti.

İsrail ordusunun, bir yıl 3 aydır devam eden saldırılarıyla "Hamas'ın silahlı kanadına ağır darbeler indirdiğini, kuzeyde Hizbullah'ı bugüne kadar eşi görülmemiş biçimde gerilettiğini, İran'ı ve bölgesel faaliyetlerini zayıflattığını" savunan Halevi, "ordunun işgal altındaki Golan Tepeleri'nde konuşlanması, Suriye ordusunun becerilerinin yok edilmesi, işgal altındaki Batı Şeria'daki faaliyetlerin artırılması" gibi başarılara imza attıklarını ileri sürdü.

Öte yandan, İsrail ordusunda Gazze ve çevresinden sorumlu İsrail Ordusu Güney Cephesi Komutanı Tümgeneral Yaron Finkelman da Gazze çevresinde yaşayan vatandaşları korumakta başarısız olduğunu belirterek istifasını sunduğunu duyurdu.

Finkelman, bir sonraki selefine görevi teslim edene kadar ordu içindeki sorumluluklarını sürdüreceğini belirtti.

İstifa eden İsrail Genelkurmay Başkanından "7 Ekim başarısızlığına" kapsamlı soruşturma çağrısı

Genelkurmay Başkanı Halevi, istifasına ve ordunun yürüttüğü 7 Ekim soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Halevi, "Askeri soruşturma yalnızca İsrail ordusunu ilgilendiriyor ve bu tür olayların tekrarlanmasını engelleyebilecek tüm nedenleri ve alanları kapsamıyor." diyerek hükümete kapsamlı soruşturma başlatılması mesajını verdi.

İsrail ordusunun 7 Ekim’e ilişkin kurulacak bir soruşturma komisyonuna karşı şeffaf olacağının altını çizen Halevi, hiçbir ordu mensubunun saldırılara ilişkin bilgi gizlemediğini ve "düşmana" yardım etmediğini belirtti.

Bilgi gizlemek gibi ithamların yanlış olduğunu ve askerlere zarar verdiğini öne süren Halevi, istifa kararını çok önceden verdiğini ve Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle kararını uyguladığının altını çizdi.

İstifasını sunan Halevi, ilk günden bu yana İsrail ordusunun vatandaşlarını korumaktaki başarısızlığının sorumluluğunu üstlendiğini, daha sonra bunu kamuoyuyla paylaştığını belirtti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, bağlayıcı karar alma yetkisi olmayan sınırlı yetkilere sahip bir "siyasi" soruşturma komitesi kurulmasını talep ederken, muhalefet ise 7 Ekim saldırıları ve sonrasında yaşanan ihmallere adı karışan herkesi soruşturabilecek tam yetkiye sahip resmi bir komite kurulmasını istiyor.

Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin, 7 Ekim 2023'te İsrail'in Gazze'ye ve bölgedeki saldırıları üzerine Başbakan Netanyahu ve hükümetle görüş ayrılıkları yaşadığı gün yüzüne çıkmıştı. İsrail'de Netanyahu'nun aşırı sağcı koalisyon ortakları Halevi'yi doğrudan hedef alan açıklamalar yapmıştı.

AA

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