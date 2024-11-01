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1 KASIM 2024 CUMA - YIL: 55

İsrail'in Lübnan'da "savaş suçu içeren" 3 saldırısı belgelendi

01 Kasım 2024, Cuma 15:08
İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail'in Lübnan'da "açıkça savaş suçu içeren" 3 saldırısını, görgü tanıklarıyla görüşerek ve saldırılara ilişkin fotoğraf, video ve uydu görüntülerini analiz ederek, belgelediğini duyurdu.

HRW'den yapılan açıklamada, İsrail'in 3 Ekim'de Beyrut'un merkezindeki Başura Mahallesi'nde bulunan bir sivil savunma merkezine, 4 Ekim'de Lübnan'ın güneyindeki Marcayun Hastanesinin girişi yakınlarında İslami Sağlık Komitesine ait bir ambulansa ve yine Lübnan'ın güneyindeki Bint Cübeyl kasabasında bulunan Şehit Salah Gandur Hastanesine yönelik saldırılarının incelendiği belirtildi.

HRW'nin 7 Ekim'de İsrail ordusuna bulgularını özetleyen ve sorular yönelten bir mektup gönderdiği, ancak cevap alamadığı aktarılan açıklamada, İsrail'in Lübnan'da sağlık personeli, nakil araçları ve tesislerini hukuka aykırı bir şekilde vurarak 14 sağlık görevlisinin ölümüne neden olduğu açıkça savaş suçu içeren 3 saldırısının belgelendiği kaydedildi.

Açıklamada, "İsrail hükümeti Hizbullah'ı, savaşçıları taşımak için ambulansları, silah ve teçhizatı saklamak için de hastaneleri kullanmakla suçluyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü bu 3 tesisin saldırılar sırasında askeri amaçlarla kullanıldığını gösteren ve bu tesislerin uluslararası insancıl hukuk kapsamında korunan statülerinden mahrum bırakılmalarını haklı çıkaracak herhangi bir kanıt bulamadı." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in 25 Ekim'e kadarki son bir yılda Lübnan'da en az 163 sağlık ve sivil savunma çalışanını öldürdüğü ve 158 ambulans ile 55 hastaneye zarar verdiği kaydedilen açıklamada, "Sağlık tesislerine yapılan saldırılar için askeri bir gerekçe bulunmadığından, bu saldırılar hukuka aykırıdır. Tıbbi tesislere yönelik bu tür saldırılar, suç işleme kastıyla, yani kasten veya pervasızca gerçekleştirildiği takdirde, savaş suçu teşkil eder." denildi.

BM'ye, İsrail'e ve ona silah tedarik eden müttefiklerine çağrı

Açıklamada, İsrail saldırılarının Lübnan'da zaten zayıf durumda olan sağlık sistemini yıkıma uğrattığına dikkati çekilerek "İsrail ordusu sağlık çalışanlarına ve sağlık tesislerine yönelik hukuksuz saldırılarını derhal durdurmalı ve İsrail'in müttefikleri de verdikleri silahların ağır ihlallerde kullanılma riskini göz önünde bulundurarak İsrail'e silah transferini askıya almalıdır." çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Birleşmiş Milletlerin (BM) acilen Lübnan ve İsrail'in kuzeyinde son dönemde yaşanan çatışmalarla ilgili uluslararası bir soruşturma başlatması gerektiğini vurgulandı.

AA

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