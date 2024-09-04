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4 EYLÜL 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

İsrail’in niyeti Batı Şeria’yı ilhak

04 Eylül 2024, Çarşamba 19:01
Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun gösterdiği haritayla işgal altındaki Batı Şeria’nın ilhakına dair niyetini ortaya koyduğunu belirtti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre Ebu Rudeyne, Netanyahu’nun işgal altındaki Batı Şeria’yla ilgili haritayı kullanmasına tepki gösterdi.

Rudeyne, “Netanyahu’nun Gazze Şeridi’ndeki Philadelphi Koridoru’ndan çekilmeme yönünde sarf ettiği sözlerin yanı sıra Batı Şeria’yı işgal devletine bağlı gösteren haritayı kullanmasını kınıyoruz, bunlar kabul edilemez. Bunlar, tüm uluslararası kararlar ile ittifakları aşan tehlikeli ihlallerdir” ifadelerini kullandı.

AA

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