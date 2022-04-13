İsrail ordusu Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus şehrinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli öldü.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Nablus'ta İsrail ordusuyla Filistinliler arasında çıkan olaylarda 34 yaşındaki Muhammed Hassan Assaf'a İsrail askerlerince ateş açıldı. Başından ve göğüs bölgesinden vurulan Filistinlinin öldüğü bildirildi. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, olaylar Nablus kentindeki "Yusuf Türbesi"ne geçmek isteyen Yahudi yerleşimcilere eşlik eden İsrail askerlerinin bölgeye girmesiyle patlak verdi. Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada ise Nablus'taki Yusuf Türbesi yakınlarında çıkan çatışmalarda 10 kişinin gerçek mermi, 6 kişinin de plastik mermiyle yaralandığı ifade edildi. AA

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