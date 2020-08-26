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26 AĞUSTOS 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

İsrail ordusu Lübnan Hizbullah'ına ait gözlem noktalarını vurdu

26 Ağustos 2020, Çarşamba 10:16
İsrail ordusu, sınırdaki bir askerine ateş açılmasını gerekçe göstererek Lübnan Hizbullah'ına ait bazı gözlem noktalarına hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinde sınırdaki bir askerine Lübnan tarafından ateş açıldığı belirtildi. 

Olayda İsrail askerinin yaralanmadığı bildirilirken, açılan ateşe karşılık İsrail ordusuna ait saldırı helikopterlerinin sınırdaki Hizbullah'a ait gözlem noktalarına hava saldırısı düzenlediği ifade edildi.

Lübnan'da yaşanan her türlü olayla ilgili Beyrut yönetiminin sorumlu tutulduğuna vurgu yapılan açıklamada, sınırında getirilen kısıtlamaların kaldırıldığı kaydedildi.

AA

Etiketler: İsrail, ordu, Lübnan Hizbullahı
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