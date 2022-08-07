İsrail ordusundan "Gazze'ye saldırıya devam edeceğiz" mesajı

İsrail ordusu, İslami Cihad'a ait noktaları hedef alacağı gerekçesiyle 5 Ağustos'ta abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılara devam ettiğini duyurdu. Saldırılarda 32 kişinin hayatını kaybetti 275 kişi yaralandı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'ne "savaş uçakları, hava araçları, tank ve zırhlı birliklerle" saldırıların devam ettiği bilgisi paylaşıldı. Ordunun, İslami Cihad'a bağlı olduğu gerekçesiyle "bazı hedefler ve roket fırlatma alanlarının" vurulduğu ifade edilen açıklamada, İsrail'in saldırılarına tank ve zırhlı birliklerin de katıldığı bilgisine yer verildi. Yaralı sayısı 275'e yükseldi Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne üçündü gününde devam eden saldırılarında yaralanan Filistinlilerin sayısının 275'e yükseldiği bilgisi paylaşıldı. Bakanlık, bugün sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarında 32 kişinin vefat ettiğini, 235 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

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