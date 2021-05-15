İsrail protestoları devam ediyor

İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik sürdürdüğü saldırılar, Avustralya'nın Melbourne ve Sidney kentlerinde düzenlenen gösterilerle protesto edildi.

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Ülkenin en büyük iki kenti Sidney ve Melbourne’de toplanan binlerce Avustralyalı, İsrail'in Mescid-i Aksa’ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarını kınayarak saldırıların bir an önce durdurulmasını istedi.

Melbourne Eyalet Kütüphanesi ve Sidney Belediye Binası önünde başlayan gösterilerde Filistin ve Türk bayrakları taşıyan göstericiler, "Özgür Filistin", ‘‘Özgür Gazze’’, "İsrail saldırılarını durdurun", "İsrail dışarı" ve ‘‘Utan İsrail’’ yazılı pankartlar eşliğinde sloganlar attı.

Gösteride yapılan konuşmalarda, İsrail’in saldırıları "hukuksuz ve insanlık dışı" olarak tanımlanırken Avustralya hükümetinin, saldırılar karşısında sessiz kalması eleştirildi.

Avustralyalı Türklerin yoğun katılımla destek verdiği gösterilerde, ülkede yaşayan Müslümanların yanı sıra bazı Yahudi gruplar da dahil olmak üzere farklı etnik kökenlerden Avustralyalı yer aldı.

"Akan kanın durmasını istiyoruz’’

İsrail’in saldırılarının acilen durdurulmasını isteyen Avustralyalı Türklerden Fatih Borova, ‘‘Akan kanın durmasını istiyoruz. İsrail’in zulmü artık yetti. İnsanlara zulmettiler, etmeye de devam ediyorlar. Durmayacaklar, hiçbir zaman öyle bir niyetleri de yok, ta ki Müslümanlar bir araya gelip onları durdurana kadar.’’ ifadelerini kullandı.

Gösteride Türk bayrağıyla yer alan Yasin Özer’de ‘‘Asırlardır zulüm altına kalan Filistinli kardeşlerimize destek olmak için buraya geldik. Destek için elimizden gelen başka şeyleri de yapmaya çalışacağız inşallah.’’ dedi.

Yaklaşık 3 saat süren gösteriler, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için yapılan bir dakikalık saygı duruşu ve okunan duaların ardından sona erdi.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine, Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 39'u çocuk 139 Filistinli hayatını kaybetti, yaralı sayısı 950'ye ulaştı.