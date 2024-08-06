İsrail savaş uçakları Beyrut'ta sonik patlama gerçekleştirdi

Lübnan hava sahasını ihlal eden İsrail'e ait savaş uçakları Beyrut semalarında alçak uçuş yapıp ses duvarını aşarak sonik patlama gerçekleştirdi. Beyrut'un güneyinde Dahiye'deki bazı evlerin camlarının kırıldığı belirtildi.

İsrail ordusuna ait savaş uçakları Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın 17.00'de yapacağı konuşmadan önce Beyrut semaları üzerinde alçak uçuş gerçekleştirdi. Alçak uçuşun ardından ses duvarını aşan savaş uçakları 2 defa art arda sonik patlama gerçekleştirdi. Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Beyrut'un güneyindeki Dahiye'de bazı evlerin camlarının kırıldığı belirtildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Beyrut'ta vatandaşların sonik patlama gerçekleştiren savaş uçaklarını çıplak gözle görebildiği belirtildi. AA

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