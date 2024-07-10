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10 TEMMUZ 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

İsrail' yine Filistinlilerin sığındığı okulu vurdu: Ölü sayısı 29'a yükseldi

10 Temmuz 2024, Çarşamba 12:45
İsrail'in Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde yerlerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulun kapısına düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısının 29'a çıktığı açıklandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İşgalciler Han Yunus kentinin doğusundaki Abesan beldesinde yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir okulu hedef alarak iğrenç bir katliam gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, ilk yardım ekiplerinin, saldırıda yaralananları ise kentteki Nasır ve El-Emel hastanelerine naklettiği aktarıldı.

Ayrıca Filistin Kızılayı, İsrail'in Han Yunus'un merkezindeki Ebu Hamid Kavşağı'nı bombalaması sonucu ölen ve yaralananların olduğunu açıkladı.

Filistin hükümeti medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Han Yunus kentinin doğusundaki Abesan beldesinde yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir okulu hedef aldığı saldırıda, çoğunluğu çocuk ve kadın 29 kişinin öldüğü belirtildi.

İsrail'in son saatlerde gerçekleştirdiği "6 katliamda 60 Filistinlinin şehit olduğu" ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu katliam, işgal ordusunun Filistin halkına 10 aydır uyguladığı soykırım suçunun devamı niteliğindedir. Sivillere yönelik bu korkunç katliamları gerçekleştiren İsrail işgalini en güçlü ifadelerle kınıyor, ayrıca ABD yönetiminin soykırım suçunda işgalcilerle aynı safta yer almasını da kınıyoruz."

Sivillere yönelik katliamların devam etmesinden İsrail ve Amerikan yönetiminin sorumlu tutulduğu açıklamada, uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler, çeşitli uluslararası örgütler ve özgür dünyanın tüm ülkelerine, "soykırım savaşını ve Gazze'de akan kan selini durdurması için" İsrail ve ABD'ye baskı yapması istendi.

Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 38 bin 243'e, yaralananların sayısının da 88 bin 33'e yükseldiği aktarıldı.

AA

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