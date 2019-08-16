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16 AĞUSTOS 2019 CUMA - YIL: 50

İsrailli bakandan 'Yahudi şeriatı' talebi

16 Ağustos 2019, Cuma 12:17
İsrail Ulaştırma Bakanı Bezalel Smotrich'in "İsrail halkı Tevrat'ın ve Yahudi şeriatının hüküm sürdüğü bir ülkede yaşamak istiyor" şeklindeki açıklaması ülkede büyük tartışmalara yol açtı.

İsrailli Bakan Smotrich, geçen hafta sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda, "Yahudi din hayatının her kesiminden insanların bulunduğu bir odada konuşma yaptım ve hepimizin Tevrat ve Yahudi şeriatının hüküm sürdüğü bir ülkede yaşamak istediğimizi söyledim." ifadelerini kullandı.

Smotrich, paylaşımın devamında ancak bunu yapamayacaklarını bildiklerini, başkalarına inançlarını dayatmak istemediklerini dile getirdi.

Bakan Smotrich'in çıkışı her ne kadar radikal dini grupların istekleriyle örtüşse de aralarında dindarların da bulunduğu siyasi muhalefet saflarından büyük tepki çekti. Ülkede yapılan anketler de İsrail halkının çoğunluğunun, Yahudi hukukunun uygulanmasını istemediğini ortaya koydu.

Yahudi Evi Partisi mensubu Smotrich şu anda Yahudi şeriatının uygulanmasının mümkün olmadığının farkında, açıklaması ise sadece seçim manevrasından ibaret.

Uzmanlar, Smotrich'in bu açıklamayla İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya hükümeti kurmak için gerekli çoğunluğu elde etmesine yardım etmelerine karşılık dindarların kazanım sağlamaları adına baskı yapmayı hedeflediğini ifade ediyor.

AA

Etiketler: İsrail, bakan, Yahudi şeriatı
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