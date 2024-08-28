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28 AĞUSTOS 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

İsrailli komutan: Lübnan'da soykırım yapın!

28 Ağustos 2024, Çarşamba 16:36
İsrail ordusunun İskenderun Tugayı'nda Ruh Sağlığından Sorumlu Subayı Adi Angert, tugaya yeni atanan bir komutanın askerlerden Lübnan'da soykırım yapmalarını istediğini açıkladı.

İsrail devlet televizyonu KAN ile Kanal 12 televizyonunun haberine göre Angert, dün akşam X sosyal medya platformunda konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Angert, İskenderun Tugayına yeni atanan Besal isimli komutanın göreve gelmesinin ardından askerlerine gönderdiği mesajında, "Tugay'a yeni bir komutan katıldı. Öncelikle savaşçıların soykırım yapmasını umuyorum. Lübnan'ın köyleri ıssız kalacak ve yolları çıkışsız olacak." ifadesini kullandığını açıkladı.

Angert, başka bir paylaşımında da Maliye Bakanı Bezalel Smotrich liderliğindeki aşırı sağcı "Dini Siyonizm" partisine mensup askerleri "ölüm yiyenler mezhebi" olarak tanımladı.

Meclis Anayasa, Hukuk ve Yargı Komitesi Başkanı Simcha Rothman, Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve Dışişleri ve Güvenlik Komitesi Başkanına mektup göndererek Angert hakkında disiplin soruşturması ve işlem başlatılması çağrısında bulundu.

Smotrich de X platformunda yayımladığı paylaşımında, "İsrail ordusu bu kadının hala ordudan ihraç edildiğini duyurmadan bu sabah uyanmamızın bir nedeni var mı?" ifadesine yer verdi.

Kanal 12 televizyonunun haberinde, İskenderun Tugayı askerlerinin 7 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan sınırında ve Gazze Şeridi'nde 200 günden fazla yedek asker olarak görev yaptığı ifade edildi.

Soykırım çağrısını ortaya çıkaran subaya uzaklaştırma

Öte yandan soykırım çağrısı yaptığı söylenen komutan yerine bunu ortaya çıkaran kadın subay Angert cezalandırıldı.

Haberde, Angert'in Besal hakkında sosyal medyada yaptığı paylaşımları nedeniyle görevden alındığı belirtildi.

AA

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  • selma

    28.8.2024 18:49:34

    En korkak ordu israelde. Güçleri sadece hastalara, çocuklara, zayıflara yetiyor.

Risale-i Nur Külliyatı

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