İsrailliler: Gazze saldırısı dursun

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılar, başşehir Tel Aviv’de protesto edildi. İsrail milletvekili Ofer Kassif, “Bu saldırı hiç kimseye barış getirmez” dedi.

BM'den Gazze uyarısı Gazze'de şehit sayısı 26'ya yükseldi "Roketlerimizle siyonist oluşumun kalbine ulaştık'' Netanyahu: Savaşın zirvesindeyiz İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun partisi Likud’un Tel Aviv’deki genel merkezi yakınında toplanan barış yanlısı İsrailli göstericiler, Gazze’ye yönelik saldırıların durdurulması çağrısı yaptı. Bazı İsrailli milletvekillerin de destek verdiği protestoda göstericiler, “İşgal 1967’de başladı”, “İsrail ile yan yana bağımsız Filistin devletinin kurulmasını istiyoruz” yazılı pankartlar taşıdı. İsrailliler tepki gösterdi “Halk, saldırıların durdurulmasını istiyor”, “İşgale karşıyız, barıştan yanayız” şeklinde slogan atan göstericilere, çevredeki bazı İsrailliler tepki gösterdi. Barış yanlısı göstericilere saldırmak isteyenlere polis engel oldu. İsrail’in saldırıları kimseye barış getirmez Protestoya destek veren Ortak Arap Listesi Bloku’nun Yahudi asıllı İsrail milletvekili Ofer Kassif, İsrail’in saldırıları dolayısıyla Gazze’de yaşayan Filistinlilerin yanı sıra ülkenin güneyinde ikamet eden İsraillilerin de zarar gördüğünü belirtti. Herkesin barış ve refah içinde yaşamasını istediklerini ifade eden Kassif, “Bu saldırı hiç kimseye barış getirmez.” dedi. AA

Okunma Sayısı: 76

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.