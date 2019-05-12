İsveç'te Müslüman ve Hristiyanlar iftar sofrasında bir araya geldi

İsveç İslam Dernekleri Federasyonu tarafından başkent Stockholm’de verilen iftarda, ülkedeki Müslüman ve Hristiyan toplumlarının temsilcileri bir araya geldi.

İsveç İslam Dernekleri Federasyonu tarafından başkent Stockholm’de verilen iftarda, ülkedeki Müslüman ve Hristiyan toplumlarının temsilcileri bir araya geldi.

İftar programına Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Emre Yunt, İsveç Kilisesi Papazlar Birliği Başkanı Peter Lööv Roos, İsveç Kilise Birliği Uyum Başkanı Kay Engelhat ve Stockholm’deki İslam toplumunun önde gelen temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

İsveç İslam Federasyonu Başkanı Tahir Akan, burada yaptığı konuşmada, ramazan ayının bereketini farklı din grubundan insanlarla paylaştıklarını söyledi.

Geleneksel olarak her sene iftar verdiklerini hatırlatan Akan, "İslam'ın güzelliği ramazan, farklı kültürlerden farklı inançlardan insanları bir sofrada topluyor. Burada iftarımıza katılan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

İsveç’te yaşayan Müslümanların ramazanını kutlayan Büyükelçi Emre Yunt da "İsveç İslam Federasyonunu böyle bir inisiyatif aldığı için kutluyorum. Burada farklı din ve kültürlerden birçok kişiyi bir araya getirdi. Bu da bizi sevindirdi. Tüm Müslüman alemine de hayırlı ramazanlar diliyorum." diye konuştu.

İsveç Kilise Papazlar Birliği Başkanı Peter Lööf Roos da ramazanın paylaşım ayı olduğuna dikkati çekti. Müslümanların kutsal ayı ramazandan kendilerinin de istifade ettiklerini kaydeden Roos, "Müslüman dostlarımızla birlikte biz de bu ayın manevi atmosferinden yararlanıyoruz. Ramazan dostluğu, kardeşliği, farklılığı ön plana çıkaran bir ay. Bu vesileyle Yeni Zelanda'da Müslümanlara yapılan terör saldırısı, Sri Lanka'da Hristiyanlara yapılan terör saldırısı ve Yahudi vatandaşların mabetlerine yapılan saldırıları kınıyorum. Umarım bundan sonra hep beraber bu saldırılara karşı duracağız." ifadelerini kullandı.

İsveç Kilise Birliği Uyum Başkanı Kay Engelhat da iftar programına katılmaktan onur duyduğunu belirterek "İftar sofrasına beni de ortak ettiğiniz için teşekkür ediyorum. 26 Mayıs'ta yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri için herkesi sandığa davet ediyorum. Aşırı sağcıların bu beraberliğimize engel olmaması için mutlaka oyunuzu kullanın." dedi.