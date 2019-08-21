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21 AĞUSTOS 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

İtalya açıklarında 20 gündür gemide bekletilen mülteciler karaya çıktı

21 Ağustos 2019, Çarşamba 12:19
Tam 19 gündür İtalya'nın Lampedusa açıklarında bekleyen İspanyol sivil toplum kuruluşu Open Arms'a ait gemide bulunan mülteciler savcılık kararının ardından karaya çıktı.

Akdeniz'de kurtardığı çoğu Afrikalı mültecilerle birlikte 19 gündür güvenli bir liman açılmasını bekleyen Open Arms adlı yardım gemisi bu sabah İtalya’nın Lampedusa Limanı'na demirledi.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda kararı duyan mültecilerin birbirlerine sarılarak bunu kutladığı görüldü.

Bekleyiş nedeniyle sağlık durumlarını kötüye gittiği konuşulan mültecilerin bir kısmının topalladığı, bazılarında da sargıların bulunduğu dikkat çekti. Sayılarının 90’ı bulduğu belirtilen mülteciler, limanda bekleyen aktivistler tarafından "Hoşgeldiniz" tezahüratlarıyla karşılandı.

Savcılık kararı gereğince gemiye el konuldu.

SALVINI’YE SORUŞTURMA

Öte yandan göçmenleri alıkoymakla suçlanan İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini hakkında da soruşturma başlatıldı. Salvini, alıkoyma ve emirlere karşı gelmekle suçlanıyor.

Salvini ise sosyal medya aracılığıyla soruşturmaya meydan okudu. Facebook aracılığıyla bir mesaj yayımlayan Salvini, “Eğer herhangi biri beni sayısız şikayetlerle korkutabileceğini düşünüyorsa ve yargılanmamı istiyorsa, çok yanılıyor” ifadelerini kullandı.

MÜLTECİLER KARAYA YÜZMEYE ÇALIŞIYORDU

Matteo Salvini, Libya açıklarında kurtardığı 137 mülteciyle birlikte Lampedusa Adası'na ulaşmaya çalışan Proactiva Open Arms'a ait gemiye yanaşma izni vermemişti.

Salvini, 16 günlük bekleyişten sonra sadece 18 yaşın altındaki 27 kişinin karaya çıkmasına izin vermişti.

Open Arms gemisi, Lazio Bölge İdare Mahkemesi’nin geçen hafta liman yasağını askıya almasının ardından Lampedusa’ya hareket etmiş ancak Salvini’nin göçmenlerin karaya çıkmasını tekrar önlemesiyle adanın açıklarına demirlemek zorunda kalmıştı.

Gemide kalan mültecilerden bazıları geçtiğimiz günlerde denize atlayıp yüzerek karaya ulaşmaya çalışmıştı. 

Etiketler: Akdeniz, mülteci, İtalya, Afrika
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