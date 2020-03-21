İtalya’da 50 bin kişi kuralları ihlâlle suçlanıyor

İtalya 50 binden fazla kişiyi koronavirüs tecridi sırasında zorunlu sosyal izolasyon kurallarını ihlâlle suçladı.

Resmî rakamlara göre, sadece Perşembe günü 9 bin 407 kişi virüsün kontrol altına alınmasına yönelik tedbirleri ihlâl ederken yakalandı. İçişleri Bakanlığı’nın verileri, bu rakamın bir önceki güne göre yaklaşık bin kişi daha fazla olduğunu gösteriyor. Independentturkish’deki habere göre İtalya’da koronavirüs dolayısıyla ölenlerin sayısı 4 bini geçti. Koronavirüsün yayılmasını durdurmak için tecrit uygulayan İtalya’da yetkililer, ülkedeki kişilerin sadece iş, sağlık sorunları veya âcil durumlar için evlerinden ayrılabileceklerini belirtiyor. Hükümet verilerine göre, bu kuralları ihlâl edenlere göz açtırmayan polis bir hafta içinde yaklaşık bir milyon kişinin hareketini kontrol ediyor. Tecrit kurallarını ihlâl edenler para cezasıyla veya üç aya kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.