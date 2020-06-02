İtalya'da hükümete 'istifa' protestosu

İtalya’da sağ seçmenler, hükümeti Kovid-19'un ekonomiye etkisiyle mücadele edemediği gerekçesiyle istifaya çağırdı.

Başbakan Conte liderliğindeki koalisyon hükümetini, Kovid-19 salgınının ekonomide yol açtığı sıkıntıları giderememesi sebebiyle aşırı sağcı Lig Partisi, İtalya’nın Kardeşleri (Fratelli d'Italia) ve merkez sağdan Forza Italia, yürüyüş gerçekleştirdi. Popolo Meydanı'ndan Corso Caddesi'nin ortalarına kadar süren yürüyüşte 500 metrelik İtalyan bayrağı açılırken protestocular sık sık "Conte istifa", "Hemen seçim", "Hükümet istifa" ve "Özgürlük" sloganları attı. Protestocular ayrıca İtalyan milli marşını da okudu. İtalyanların, Lig Partisi lideri Matteo Salvini ile FDI lideri Giorgia Meloni'ye büyük sevgi gösterisinde bulunduğu görüldü. Yürüyüşün son bölümünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Salvini, "Unutulan İtalyanlar, İtalyan çalışanlar için buradayız." dedi. AA

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