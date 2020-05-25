"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 MAYIS 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

İtalya, gençlerini uyardı

25 Mayıs 2020, Pazartesi 11:38
İtalya İçişleri Bakanı Lamorgese, Kovid-19'a karşı tedbirlerin gevşetilmesinin ardından, ilk hafta sonunda dışarıda toplu halde görülen gençleri sorumlu davranmaları, aksi takdirde salgının geri dönebileceği konusunda uyardı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından Avrupa’da ilk etkilenen yerlerden İtalya’da, geçen hafta önlemlerin esnetilmesinin ardından, ilk hafta sonunda pek çok şehirde özellikle gençlerin, dışarıda kalabalık gruplar halinde toplanması tartışma konusu oldu. 

İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese, Rai2 kanalında katıldığı bir programda, İtalyanların sıkı karantina tedbirlerine tam olarak uyduklarını ve sorumlu hareket ettiklerini belirterek, "Elbette gençler dışarı çıkma konusunda özgür olduklarını, her şeyin geçmiş olduğunu düşünmüş olabilirler ama durum böyle değil." dedi.

Gençlere seslenen Bakan Lamorgese, "Eğer, salgın geri dönerse bu, ülke için başarısızlık olacaktır. Hepimiz büyük sorumluluk duygusuyla hareket edersek bu durumun üstesinden gelebiliriz." diye konuştu.

"Ciddi sonuçları olabilir"

Hassas bir dönemden geçtiklerini vurgulayan Lamorgese, salgın eğrisine bağlı olarak sıkı önlemlere geri dönülebileceği sinyalini de verirken, "Özellikle gençlerin sorumsuzca davranmamalarını öneriyorum, çünkü bunun ciddi sonuçları olabilir." ifadesini kullandı.

Gençlerin sosyal mesafe kurallarına aykırı ve maskesiz bir araya gelmiş olmaları kamuoyunda tepki çekerken, toplanmayı önlemek amacıyla Brescia, Perugia gibi pek çok kentte gece açık olan mekanların kapanış saati 21.00'e alındı.

İtalya'da 4 Mayıs'ta "Virüsle birlikte yaşanılacak dönem" olarak anılan "2. Aşama"ya geçilirken, salgın eğrisindeki düşüşün de etkisiyle 18 Mayıs’ta önlemler geniş kapsamlı gevşetilmişti.

Lombardiya’da can kaybı yaşanmadı

Diğer yandan, Sivil Savunmanın salgına ilişkin son verilerinde, ülkede en çok ölümün görüldüğü ve salgının başladığı yer olan Lombardiya Bölgesi’nde dün hiç ölüm kaydedilmedi.

ANSA haber ajansının haberinde ise önceki gün 56 ölü kaydedilen bölgede, dün hiç ölüm olmamasındaki bu keskin geçişten emin olmak için bugünkü verileri beklemek gerektiği ifade edildi.

Yerel yetkililer ise bölgedeki hastane ağından Kovid-19 nedenli herhangi bir ölüm bildirilmediğini belirtti.

Kovid-19 nedeniyle İtalya’da 32 bin 785 kişi ölürken, sadece Lombardiya Bölgesi’nde ölenlerin sayısı ise 15 bin 840 oldu.

AA

Okunma Sayısı: 255
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Rusya'da son 24 saatte 8 bin 946 yeni vaka!

    Yaylalarda kurtarma operasyonu

    İtalya, gençlerini uyardı

    Vaka sayısı 50 bini aşan ülkeler

    Polonya'da ''maçlar seyircili oynansın'' talebi

    Brezilya'da bilanço gün geçtikçe ağırlaşıyor!

    ABD, Brezilya'dan ülkeye girişleri durdurdu

    ABD'deki Müslümanlar bu şekilde bayramlaştı

    'Hafter saflarındaki 1600 paralı asker tahliye edildi'

    Duyuru

    Doç. Dr. Yakışık'ı çok duygulandıran ödev

    Dünya genelinde kaç kişiye bulaştı, kaç kişi iyileşti, kaç kişi öldü?

    'Salgın nedeniyle bize dava açılması hukuka aykırı'

    Kolombiya'dan müjdeli haberler

    Bakan Koca: İyileşen hasta sayısı 120 bine yaklaştı

    Şehitliklerde dua ve hüzün vardı

    ABD'de ölü sayısı 98 bin 706'ya yükseldi

    Netanyahu hakim karşısına çıktı

    Çocuklara Bayram coşkusunu en güzel şekilde hissettirelim

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Duyuru
    M. Said ZEKİ

    Bayramsız bir neslin feryadı!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Cevdet Paşa ve Mecelle
    Genel

    ABD'deki Müslümanlar bu şekilde bayramlaştı
    Genel

    'Hafter saflarındaki 1600 paralı asker tahliye edildi'
    Genel

    ABD, Brezilya'dan ülkeye girişleri durdurdu
    Genel

    Karadağ'da aktif vaka kalmadı
    Genel

    Brezilya'da bilanço gün geçtikçe ağırlaşıyor!
    Genel

    İsveçli telekom şirketinden '5G' açıklaması
    Genel

    İtalya, gençlerini uyardı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.