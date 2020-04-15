İtalya ve İspanya kademeli normale dönüşe hazırlanıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Avrupa’da ilk ve en yaygın görüldüğü İtalya ve İspanya, günlük ölü ve vaka artışını düşürmeyi ve hayatı kademeli şekilde normale döndürmeyi hedefliyor.

Kovid-19'a karşı bir ayı aşkın süredir yürüttüğü mücadelede ölü ve vaka sayılarındaki artış hızını kontrol altına alan iki Akdeniz ülkesi, salgından büyük zarar gören ekonomik ve sosyal sistemlerini düzeltmek için ulusal boyutta ve Avrupa Birliği (AB) nezdinde ortak çalışmalar yürütüyor.

Uzmanlar, dünyadaki Kovid-19 ölümlerinin yaklaşık yüzde 35'inin İtalya ve İspanya'da görülmesini geç önlem alınmasına, tanı testi eksikliğine, her iki ülkedeki yaşlı nüfus oranının fazlalığına ve sosyalleşme kültürüne bağlıyor.

İki ülkede de kademeli normale dönüş gündemde

Günlük ölü sayılarında İtalya’nın 969 ile 27 Mart’ta, İspanya’nın 950 ile 2 Nisan’da zirveyi görmesinin ardından yeni vaka sayılarında görülen yavaşlama, ekonomik olarak daha fazla kayıp yaşamak istemeyen iki Akdeniz ülkesinde normale dönüş tartışmalarını hızlandırdı.

"Aşı bulunmadan tamamen normal hayata dönmek mümkün olmayacak." sözünü birçok kez kullanan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve bakanlar, diğer yandan virüsün ekonomik ve sosyal kayıplarını en aza indirmenin yollarını arıyor.

Kovid-19'dan dolayı 14 Mart'tan bu yana olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya, 28 Mart-11 Nisan'da ekonomide kontak kapatmasının ardından 12 Nisan'da zarureti olmayan bazı sektörlerde işbaşı yaptı.

İnşaat, ağır endüstri, üretim odaklı KOBİ'ler ve küçük esnaf tekrar çalışmaya başlarken; alışveriş merkezleri, restoran ve kafeteryalar, tüm toplu etkinliklerin yapıldığı yerler kapalı tutulmaya devam ediliyor.

Hükümet, yasa gereği 15'er günde bir uzatılması gereken OHAL'in 26 Nisan'da sona ermeyeceğini, mayıs ortasına kadar bir kez daha uzatılacağını belirtiyor.