'İyi bir başlangıç yaptık'

Suriye’de muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi (MYK) Başkanı Nasır el-Hariri, Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının ilk turunun kendileri açısından “makul” geçtiğini bildirdi.

Suriye’de muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi (MYK) Başkanı Başkanı Nasır el-Hariri, İsviçre’nin Cenevre’deki Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının ilk turunun kendileri açısından “makul” geçtiğini bildirdi.MYK Başkanı Hariri ve Suriye Anayasa Komitesi’nin muhalif Eş Başkanı Hadi el Bahra, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi’nde sona eren Suriye Anayasa Komitesi’nin 45 kişilik yazım kurulunun ilk tur toplantılarından basın toplantısı düzenledi. Hariri, rejimin ısrarla Komite toplantılarının gündemine sokmaya çalıştığı “terörizm başlığının” Anayasa Komitesi toplantılarının dışında ele alınması gerektiğini vurguladı. 25 Kasım’da yapılacak ve bir hafta sürecek ikinci tur görüşmelerine muhalefet heyetinin hazır olduğunun altını çizen Hariri, “Heyetimizin bu ayın 25’ine hazır olduğunu ilân ediyoruz ve daha ciddî konuların müzakere edilmesi için hazırlıklarımızı yapacağız. İlk tur bizim açımızdan makul geçti. Davranış ve protokol kuralları ile 45 kişilik yazım heyeti konusunda anlaşmaya vararak iyi bir başlangıç yaptık.” diye konuştu.

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