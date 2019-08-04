Japonya 6,3 ile sallandı

Japonya'nın kuzeydoğusunda 6,3 büyüklüğünde deprem gözlemlendi. Deprem sonrası "tsunami" uyarısı yapılmadı.

Japonya'nın kuzeydoğusunda 6,3 büyüklüğünde deprem gözlemlendi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından, merkez üssü Naime kentinin 54 kilometre kuzeydoğusu olan 6,3 büyüklüğündeki depremin, yerin 38,6 kilometre altında gerçekleştiği bildirildi. Japonya Meteoroloji Ajansı ise depremin büyüklüğünü 6,2, derinliğini de 50 kilometre olarak açıkladı. Fukuşima ve Miyagi vilayetlerinde hissedilen deprem nedeniyle "tsunami" uyarısı yapılmadı. Bölgedeki nükleer reaktörler denetlendi Ulusal NHK televizyonu, elektrik şirketlerinin deprem nedeniyle herhangi bir hasar ihtimaline karşı, bölgedeki nükleer reaktörleri denetlediğini bildirdi. Japonya'da 11 Mart 2011'de gözlemlenen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami, Fukuşima I Nükleer Santrali'nde radyoaktif sızıntıya neden olmuştu. Bölgede yaşayan on binlerce kişi, sızıntı sonrası evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. AA

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