Japonya Başbakanı'ndan erken seçim sinyali

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, iktidardaki Liberal Demokrat Partide başkanlık görevinin sona ereceği 30 Eylül öncesinde erken seçime gidilebileceğini söyledi.

Ulusal bir televizyon kanalına konuşan Suga, Temsilciler Meclisinin (Şuugiin) feshedilerek erken seçim çağrısı yapılması ihtimaline yönelik soruya cevap verdi. Liberal Demokrat Parti (LDP) başkanlığı görevinin sona ereceği 30 Eylül öncesi erken seçim olasılığına ilişkin Suga, "İhtimal dahilindedir." ifadesini kullandı. Muhalefet milletvekillerinin, kabinenin güvenoyunu sorgulayacak gensoru talebi verecekleri iddiasını değerlendiren Suga, bunun da erken seçime zemin hazırlayabileceğini belirtti. Suga, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarıyla "hayatın normale döndüğü" ve salgının kontrol altına alındığı bir sosyo ekonomik ortamda erken seçimin mümkün olduğunu savundu. Şuugiin milletvekillerinin görev süreleri 21 Ekim'de sona erecek. AA

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