Japonya'da 'Asama Yanardağı' alarmı

Japonya'nın doğusunda yer alan Asama Yanardağı'nda patlama gözlemlendi.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamada, 2 bin 568 metre yüksekliğindeki yanardağda yerel saatle 7.28'de patlama olduğu ifade edildi. Tokyo'nun kuzeybatısında yer alan yazlık tatil yeri Karuizawa kasabasına yakın bir noktada olan yanardağdaki patlama sonrasında dumanların 600 metreye kadar yükseldiği belirtildi. Yetkililer, bölge halkını kraterin yaklaşık 2 kilometrelik yarıçapında uçan kayaların ve volkanik akıntıların olabileceği konusunda uyardı. Asama Yanardağı'nda 7 Ağustos'ta da düşük şiddetli patlamalar gözlemlenmiş ve 3'e çıkarılan alarm seviyesi geçen pazartesi 2'ye düşürülmüştü. AA

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