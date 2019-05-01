Japonya'da yeni imparator Naruhito, tahta oturdu

Japonya'da yeni imparator Naruhito, düzenlenen törende İmparatorluk alameti sayılan kutsal kılıcı ve mücevheri babasından devralarak, tahta oturdu.

Akihito, tahtı bıraktığını resmen duyurdu 85 yaşındaki Japon İmparator Akihito, tahtı büyük oğlu 59 yaşındaki Veliaht Prens Naruhito'ya Tokyo'daki İmparatorluk Sarayı'nda törenle devretti. Yeni imparator Naruhito, törende, İmparatorluk alameti sayılan kutsal kılıcı ve mücevheri babasından devraldı. Törene ayrıca Naruhito'nun eşi yeni imparatoriçe Masako da katıldı. AA

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