Japonya'dan Doğu Türkistan kararı

Japonya'da, Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve Hong Kong Özel İdare Bölgesi dahil Çin'deki "insan hakları durumlarına" yönelik endişe taşındığını bildiren meclis kararı kabul edildi.

Japonya Temsilciler Meclisinde (Şuugiin) Çin'deki bazı bölgelerde "ciddi insan hakları durumlarına yönelik endişe taşındığını" bildiren karar onaylandı. Kararda "insan hakları ihlalleri" ifadesinin kullanılmaması ve adı geçen bölgelere yönelik "ciddi insan hakları durumları" ifadelerinden doğrudan Çin'in sorumlu tutulmaması dikkati çekti. Söz konusu durumlara Japon hükümetinin yapıcı müdahale etmesi çağrısı yapılan kararda Pekin yönetiminin sorumluluk alması talep edildi. Sincan Uygur Özerk Bölgesi, Hong Kong Özel İdare Bölgesi, Tibet, İç Moğolistan'a atıfta bulunulan kararda "statükonun zor kullanılarak değiştirilmesini, ciddi insan hakları durumlarında, uluslararası topluma tehdit olarak algılıyoruz." ifadesi kullanıldı. Euronews Türkçe

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