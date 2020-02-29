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29 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Japonya koronavirüs ile mücadele için 2,5 milyar dolarlık paket açıkladı

29 Şubat 2020, Cumartesi 20:53
Japonya Başbakanı Şinzo Abe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için 2,5 milyar dolarlık "acil ekonomik paket" açıkladı.

Abe, başkent Tokyo'da düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 ile mücadele kapsamında gereken tüm tedbirlerin alınacağını, bu kapsamda açıklanan 2,5 milyar dolarlık paketin vakaların artış göstermesi ihtimaline karşı hazırlık ve aşı geliştirme çalışmaları için harcanacağını belirtti.

Başbakan Abe, paketin, okulların geçici olarak kapatılmasından etkilenen aileler ve iş verenlere mali yardımları da kapsadığını anlattı.

Kovid-19 ile ilgili bilinmeyen birçok noktanın bulunduğuna dikkati çeken Abe, "Belirsiz bir düşmana karşı mücadele etmek kolay değil." dedi.

Abe, salgınla mücadelede tek başına hükümetin çabalarının yetersiz kalabileceğinin altını çizerek, "Herkesin, özellikle de sağlık kurumlarının, ailelerin ve yerel otoritelerin desteği ve anlayışı olmadan yapamayız." ifadelerini kullandı.

Okulların ilkbahar tatiline kadar kapatılmasına ilişkin ise Abe, kararın salgının öğrenciler ve eğitimciler arasında yayılmasını engellemek amacıyla alındığını vurguladı.

AA

Etiketler: Japonya, koronavirüs, mücadele
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