Japonya, yabancı turistlere bedava uçak bileti dağıtacak

2020'de Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Japonya'da yabancı turistler için bedava uçak bileti dağıtılacak.

Japon havayolu şirketi Japan Airlines, yabancı turistlerin bu ülkede kullanabilecekleri 50 bin gidiş-dönüş uçak biletini ücretsiz vereceğini duyurdu. Yaz Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapacak ülkede biletler, 1 Temmuz-30 Eylül arası geçerli olacak. Şubat ayından itibaren alınabilecek uçak biletleri, ülke genelinde diğer bölgelere göre nispeten daha az turist çeken yerler için geçerli olacak. Başvuruda bulunacaklar gidecekleri nokta için Tokyo'daki Haneda ile Osaka ve Kansai Havalimanlarından birini seçebilecek. Japonya Turizm Ajansı ve Japon Ulusal Turizm Organizasyonu ile ortak yürüyülecek proje ülkenin kırsal bölgelerine yabancı turistleri çekmeyi amaçlıyor. Euronews Türkçe

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