Jared Kushner: ABD Ortadoğu barış planını ramazandan sonra açıklayacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve kıdemli danışmanı Jared Kushner, Amerika'nın uzun süredir beklenen Ortadoğu barış planını ramazandan sonra açıklayacağını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve kıdemli danışmanı Jared Kushner, Amerika'nın uzun süredir beklenen Ortadoğu barış planını ramazandan sonra açıklayacağını bildirdi. Kushner, New York'ta Time dergisinin düzenlediği "Time100" etkinliğinde yapılan mülakatta, ABD-İsrail ilişkileri, Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Rusya soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ortadoğu barış planının normalde 2019 başında sunulacağını ancak İsrail'de erken seçim kararı alınmasının ardından bunun ertelendiğini belirten Kushner, ramazan ayının bitmesinden sonra planın açıklanmasının planlandığını söyledi. Rapor hakkında detaylı bilgileri paylaşmaktan kaçınan Kushner, planda Filistin ve İsrail arasında iki devletli bir çözümün desteklenip desteklenmeyeceğine dair de yorum yapmadı. "Rusya soruşturması ABD demokrasisine seçimlere müdahaleden daha fazla hasar verdi" ABD'de yaklaşık 2 yıl süren Rusya soruşturmasına ilişkin de açıklamalarda bulunan Kushner, "Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in soruşturması, Amerikan demokrasisine Rusya'nın seçimlere müdahalesinden daha çok zarar verdi." değerlendirmesinde bulundu. Rusya soruşturmasının ABD'nin dikkatini büyük oranda dağıtan bir unsur olduğunu belirten Kushner, "Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesi berbat bir şey." görüşünü paylaştı. ABD Başkanı Trump da mülakatın videosunu resmi Twitter hesabından paylaşarak, "Jared'den muhteşem bir mülakat. Ülkemiz için hizmet eden olağanüstü zeki insanların olması çok güzel." yorumunda bulundu. AA

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