Kanada Başbakanı, çocukların ödevlerine yardımcı olacak

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, sosyal medyadan yayımladığı bir video mesajla çocuklara ödevlerinde yardımcı olacağını duyurdu. Covid-19 önlemlerinden dolayı okula gidemeyen çocuklara yardımcı olmak istediğini belirten Trudeau, öğretmenlerin yaptığı işin değerinin bu süreçte daha iyi anlaşıldığını belirtti.

Çocukların ödevlerini yaparken karşılaştıkları zorlukları mesajın altına ya da #CanadaHomeworkHelp etiketiyle paylaşmalarını isteyen Başbakan, çözüm için arkadaşlarıyla birlikte elinden geleni yapacağını söyledi. Trudeau mesajında "Ben de öğretmenim, yardımcı olmak isterim. Bu zor süreci dayanışmayla aşacağız." ifadelerini kullandı. Kanada'da yaklaşık 69 bin Covid-19 vakası ve 4 bin 800'den fazla can kaybı görüldü. Euronews Türkçe

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