"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Kanada Başbakanı'na İslamofobi ile mücadele için zirve düzenlemesi çağrısı

10 Haziran 2021, Perşembe 21:18
Kanada’da faaliyet gösteren Müslüman sivil toplum kuruluşları (STK), Başbakan Justin Trudeau’dan İslamofobi ile mücadelede alınacak önlemlerin belirlenmesi için zirve düzenlenmesini talep etti.

Müslümanlara ait 52 STK’nin açık mektubuna British Columbia Sivil Haklar Derneği de imza koyarak destek verdi.

London kentinde 6 Haziran gecesi yaşanan terör saldırısının, Kanada Müslüman topluluğuna yönelik bir başka ölümcül saldırıya işaret ettiği hatırlatılan mektupta, "Bildiğiniz gibi, bir aile gece yürüyüşleri sırasında önceden planlanmış, nefret saikli bir terör saldırısının kurbanı oldu. Sadece dokuz yaşındaki oğulları hayatta kaldı. Topluluğumuz bir gecede üç nesli kaybetti.’’ ifadelerine yer verildi.

"İslamofobi gerçeği genellikle göz ardı edildi"

Trudeau’ya yazılan açık mektupta şu görüşler dile getirildi:

"Olay, Kanada'daki köklü sistemik İslamofobinin süregelen gerçekliğine işaret ediyor. 2017 yılında Quebec City Camisi saldırısının ardından toplum somut eylem istedi. Ne yazık ki bu çabalar, çoğu zaman büyük bir direnişle karşılandı. Kanadalı Müslümanların yaşadığı şiddetin meşruiyeti sorgulandı ve İslamofobi gerçeği genellikle göz ardı edildi. Sınırlarımızın dışındaki İslamofobi, büyüyen uluslararası bir fenomen olarak birçok hükümet ve kuruluş tarafından desteklenen bir endüstri olmaya devam ediyor. Kanada'daki trajedilere paralel olarak Müslüman karşıtı nefretin motive ettiği silahlı saldırılar, Chapel Hill ve Christchurch'teki topluluk üyelerimizin hayatını aldı. İslamofobiye karşı gerçek anlamda harekete geçmek, sadece ulusal düzeyde değil, uluslararası düzeyde de çözümün bir parçası olmaktır.’’

İslamofobiye son vermenin ancak devletin tüm kademelerinin somut adımlar atmasıyla mümkün olabileceğine işaret edilen açık mektupta, bunun bütüncül bir hükümet yaklaşımı gerektirdiği belirtilerek şöyle denildi:

"Başka bir saldırıyı önlemek için federal, eyalet ve belediye düzeyinde köklü bir değişikliğe ihtiyacımız var. İslamofobi Özel Temsilcisi atanmasından Kanada'daki ayrımcı yasaların kaldırılmasına, ırkçılık ve İslamofobi karşıtlığının eğitim sistemimizin bir parçası haline gelmesinin sağlanmasından belediyelerin sokak tacizleriyle uğraşma şeklini değiştirmeye kadar bütün bir hükümet yaklaşımına ihtiyaç var ve değişimin şimdi olması gerekiyor.’"

AA

Etiketler: Kanada Başbakanı, İslamofobi
Okunma Sayısı: 141
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Koca: Gıda üretim-dağıtım sektörüyle kafe, lokanta çalışanları da aşılanacak

    Kanada Başbakanı'na İslamofobi ile mücadele için zirve düzenlemesi çağrısı

    ABD'den Yemen'deki Husilere destek verenlere yaptırım kararı

    Dünya genelinde 160 milyon çocuk işçi var

    Macron’a tokat atan kişiye 18 ay hapis cezası

    Türkiye'de 6 bin 408 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

    4 ayda bankalara 34.5 milyar TL faiz

    'Ateş çemberi' gerçekleşti

    İstanbul'un ''arsa değeri'' belli oldu

    Demokrat Parti’ye katılım sürüyor

    Kanal’a 10’dan fazla iptal dâvâsı açıldı

    AYM: KHK’lı hâkime avukatlık engeli hukuka aykırı

    Bizi toprağa ve hayvana küstürmeyin

    Denizler çok zor durumda

    Yurt geneline sağanak yağış uyarısı

    Başsavcı Bekir Şahin: 451 HDP'li hakkında siyasi yasak istiyoruz

    Dünya genelinde kaç kişiye bulaştı, kaç kişi sağlığına kavuştu, kaç kişi öldü?

    ABD'de kuraklık alarmı

    392 metreküp müsilaj toplandı

    YKS giriş belgeleri erişime açıldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Değişen CHP ve demokrasi ittifakı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    'Bugün, hemen ve şimdi harekete geçilmeli'
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    Siyaset denizinin salyaları
    Genel

    Bu ceza ibret olsun
    Risale-i Nur'dan

    Bir Mahkeme-i Kübra var!
    Süleyman KÖSMENE

    Günahın darlığından tövbenin genişliğine
    M. Latif SALİHOĞLU

    Çeteci üretme çiftliği
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Bediüzzaman ve Mahmud Şevket Paşa

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.