Kanada'dan Arakanlı Müslümanlara destek mesajı

Kanada, Myanmar’daki krizin çözümü kapsamında 3 yıl boyunca toplam 288,3 milyon dolar yardım yapacağını bildirdi.

Myanmar'da cunta vahşeti: Darbeden bu yana 142 çocuk öldürüldü, 250 bin çocuk yerinden edildi

Myanmar’da yerinden edilenler 1 milyonu geçti

Myanmar’da cunta 10 köyü ateşe verdi Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ve Uluslararası Kalkınma Bakanı Harjit Sajjan, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, Myanmar’da Şubat 2021’deki askeri darbenin ardından baş gösteren siyasi, güvenlik, insani ve ekonomik krizin Myanmar ve Bangladeş’te milyonlarca insanı etkilemeye devam ettiği belirtildi. Açıklamada, Arakanlı Müslümanları (Rohingya), Bangladeş’teki ev sahibi toplulukları ve bu krizlerden en çok etkilenen Myanmar halkını desteklemeyi sürdürecekleri kaydedildi. Bu kapsamda 3 yıl boyunca bu topluluklara toplam 288,3 milyon dolar yardım yapılacağı aktarılan açıklamada, “Myanmar halkının istekleri doğrultusunda Kanada, Myanmar’da demokrasinin restorasyonu, Arakanlı Müslüman ve diğer topluluklara karşı işlenen suçların hesap verebilirliği için mücadeleye devam edecektir.” ifadeleri kullanıldı. AA

Okunma Sayısı: 246

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.