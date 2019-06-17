"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 HAZİRAN 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Karadaği: Mursi ölmedi, yavaş yavaş öldürüldü

17 Haziran 2019, Pazartesi 21:44
Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Karadaği, Muhammed Mursi'nin vefatına ilişkin, "Mursi ölmedi! Azgın bir grup tarafından yavaş yavaş öldürüldü." ifadelerini kullandı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, mahkeme salonunda geçirdiği baygınlığın ardından vefat eden Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için "Ölmedi, yavaş yavaş öldürüldü" değerlendirmesinde bulundu.

Karadaği, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mursi ölmedi! Azgın bir grup tarafından yavaş yavaş öldürüldü. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Hakların zayi olmayacağı bir yere gitti. Kendisine zulmedenleri ve katillerini kudretli ve güçlü olan Allah'a şikayet edecek." ifadelerini kullandı.

Katar Emiri'nden Mursi'nin ailesi ve Mısır halkına başsağlığı

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Mursi'nin vefatından büyük üzüntü duyduklarını belirtti.

Katar Emiri Al Sani, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eski Cumhurbaşkanı Dr. Muhammed Mursi'nin ani ölüm haberini son derece üzüntüyle karşıladık. Ailesi ve kardeş Mısır halkına başsağlığı diliyoruz. Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz." ifadelerini kullandı.

Malezya'dan başsağlığı mesajı

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatının ardından Malezya hükümetinden taziye mesajları yayımlandı.

Malezya Başbakan Yardımcısı Wan Azizah Wan İsmail, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Mursi'nin vefatını demokrasi için büyük kayıp olarak niteleyerek, "Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş beşinci cumhurbaşkanı Mursi'nin vefatından ötürü çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Wan Azizah, Mursi'nin ailesine ve Mısır halkına başsağlığı diledi.

AA

Etiketler: Muhammed Mursi, Mısır, İslâm, Müslüman, Katar
Okunma Sayısı: 280
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Karadaği: Mursi ölmedi, yavaş yavaş öldürüldü

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü

    Arap Birliği: Türkiye Siyasal İslam'ı teşvik ediyor

    Mısır'da Mursi'nin vefatı nedeniyle alarm durumu ilan edildi

    Müslüman gibi yaşamak

    Gözlerinizi teknolojiden korumak için 15 teklif

    Demirel duâlarla anıldı

    Muhammed Mursi mahkeme salonunda vefat etti

    Suriye’de tehlikeli tırmanış

    Paketler niye sonuç vermiyor?

    Her dört gençten biri işsiz

    Konut satışları geçen yıla göre yüzde 20 azaldı

    AB'den Sudan halkına 'şiddeti durdurun' çağrısı

    Almanya: İran'ın nükleer anlaşmaya uymasını bekliyoruz

    Türkiye'den Çipras'a yanıt

    Bütçe açık veriyor

    İran: Uranyum zenginleştirme sınırını aşıyoruz

    Kremlin ABD'ye 'siber savaş' uyarısında bulundu

    BM, İdlib'de 3 milyon kişinin risk altında olduğunu açıkladı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Tarihi ortak yayında neler konuşuldu?
    Süleyman KÖSMENE

    Isparta’da Bediüzzaman heyecanı
    Genel

    Korku duvarları çatladı
    Genel

    Muhammed Mursi mahkeme salonunda vefat etti
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Büyük Mehdî (Mehdî-i Âl-i Resûl) (1)
    M. Said ZEKİ

    Vicdanlı dindarlar nerede?
    Genel

    Demirel: Bediüzzaman hem cumhuriyetçi hem demokrattır
    Risale-i Nur'dan

    Dünyayı kesben değil, kalben terk etmeli
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şükrü BULUT

    Nurun gurbetteki kaçıncı bayramı...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.