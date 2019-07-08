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8 TEMMUZ 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Kardeşini eşyalarından tanıdı

08 Temmuz 2019, Pazartesi 00:43
Srebrenitsa soykırımı kurbanlarının yakınlarından Nura Begovic, açılan toplu mezarda kardeşi Adil Suljic’in de olduğunu ancak ayakkabısı, kol saati ve anahtarlarından anlayabildiğini söyledi.

Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı’nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen ve 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği soykırımın 33 kurbanı daha bu yıl Potoçari Anıt Mezarlığı’na defnedilecek. Soykırımın üzerinden 24 yıl geçmesine rağmen hala binin üzerinde kişinin cesedine ulaşılamazken, defnedilen kurbanların birçoğunun da sadece birkaç kemiği toprağa veriliyor. Bu yıl defnedilecek 33 soykırım kurbanından biri olan Adil Suljic’in de aradan geçen 24 yıla rağmen sadece el kemiklerine ulaşıldı. Suljic’in kız kardeşi Nura Begovic, “bir mezarı olsun ve sonsuz huzura ulaşsın” diye kardeşinin birkaç kemiğini 11 Temmuz’da anıt mezarlığa defnedecek. Begovic, kardeşi Adil’in Srebrenitsa’nın Sırp güçlerinin eline geçmesinin ardından orman yolunda Boşnakların kontrolündeki bölgeye ulaşmak üzere yola çıktığını anlatarak, “Eşim ve kız kardeşimin eşi de onunla gitti. Orman yolundaki binlerce insandan biriydi. Eşim hayatta kalmayı başardı, ama kardeşim başaramadı” diye konuştu.

Annemiz onun huzura kavuştuğunu göremedi

Kardeşi Adil’e ait kemik parçalarına geçen yıl ulaşıldığını kaydeden Begovic, “Toprağın üstünde birkaç kemik bulundu. Tüm bedeninden bulunabilen sadece bir eliydi. Yanında ayakkabı, saat ve anahtar da bulundu. Onu ayakkabılarından, saatinden ve anahtarından tanıdım” dedi. Begovic, kardeşini bu yılki anma ve cenaze töreninde toprağa vereceklerini ve bu sayede onun da burada bir mezarı olmasını istedikleri belirterek, “Nasıl öldürüldüğünü, ne acılar çektiğini hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Annemiz, onun sonsuz huzura kavuştuğunu göremeden öldü” ifadelerini kullandı. Diğer kurban yakınlarına bulunan kemikleri bekletmeden toprağa vermeleri çağrısında da bulunan Begovic, “Kemiklerin kimlik tespit merkezlerinde beklemesi yerine onların toprakta huzura kavuşmasını sağlamalıyız” diye konuştu. 

AA

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